Катастрофи та революційні настрої: астролог розповів про небезпеки 5-11 листопада

Астролог дав прогноз на цей тиждень.

Перша половина листопада буде не дуже сприятливою.

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Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс. "З 1 по 10 листопада ситуація може бути дещо напруженою, оскільки виникне конфлікт між Венерою і Ураном, а це планети, які пов'язані з партнерством і любов'ю, тому в цій сфері можливі складні ситуації", - попередив Росс.

За словами астролога, з 6 листопада підвищена небезпека якихось протистоянь, народних хвилювань.

"Також буде напружений перехід Урана в Овні, який відбудеться 6 листопада, що може посилювати революційні настрої в суспільстві і може зрости невдоволення владою. В цей час підвищена небезпека якихось протистоянь, народних хвилювань. Особливо це стосується нашого найближчого "друга" – Росії. Якраз у річницю Жовтневої революції, під час входження Урану в знак Овна, цілком можливі народні хвилювання. Тим більше, цей рух Урану збігається з молодим Місяцем, який буде 7 листопада – рівно в точку революції. Це досить багатообіцяючий початок", - зазначив він.

Також в тиждень з 5 по 10 листопада можуть виникнути проблеми через завищені амбіції, попередив експерт.

"Краще не ухвалювати неадекватних рішень, оскільки великий ризик помилитися, і тоді все може почати "тріщати по швах". Також це час несприятливий для поїздок, оскільки це найбільш катастрофічний період", - резюмував він.

Раніше Влад Росс склав гороскоп на листопад-2018 для всіх знаків Зодіаку. У листопаді щасливчиками будуть Стрільці, а ось до складнощів слід готуватися Водоліям і Левам, їх чекає важкий місяць.