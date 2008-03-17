У Косово обстріляли українських миротворців: 14 поранених
13:51, 17 березня 2008Суспільство
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Луценко поінформував керівництво держави
|Юрій Луценко
Про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«14 поранених, один у тяжкому стані», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, тяжко пораненого українського міліціонера транспортують до госпіталю. Французькі підрозділи йдуть на допомогу, щоб розблоковувати наших військових, - зазначив міністр. «Це серйозна НП для нас. Вперше таке (для України – УНІАН) у миротворчій місії ООН на території Косово», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він також заявив, що поінформував керівництво держави про ці події.
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