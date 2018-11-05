Діма Коляденко розповів, як розірвав стосунки з Білик

Причиною самотності артист називає ревнощі та недовіру до своєї другої половинки.

Шоумен, співак і телеведучий Діма Коляденко пояснив, чому закінчилися його стосунки з Іриною Білик.

Артист під час чату на "Главреді" зізнався, що в розриві винні обидва, але свою велику роль зіграли його ревнощі – за словами співака, навіть добре, що вони розлучилися.

"І вона винна, і я винен. Я – дуже ревнивий. Це добре, що у нас не вийшло, тому що мені здається, що міг припускатися помилок. Ось правда, добре, що ми розлучилися. Іра ось і другого дитинку народила, і заміж вийшла, щаслива і співає. А я, мені здається, її прибив би... віником. От серйозно, я дуже ревнивий: я ревнував її до повітря, до стовпа, до магазину, до фанатів, до квітів, до шубок, до подарунків...", - зізнався Коляденко.

Причиною самотності артист також називає ревнощі і недовіру до своєї другої половинки.

"Мені здається, я самотній – я ревнивий і не довіряю людям, своїй половинці. Мені хочеться перевіряти, контролювати. Мені хочеться, щоб вона завжди була зі мною, щоб цілодобово ходила зі мною за ручку. Можу задушити своєю любов'ю. Мені здається, що це – мої мінуси. Я дуже ревнивий. Вже навіть ходив до психолога і охрестився. Але відчуваю, що я деколи псую відносини з людиною своєю любов'ю. Мені здається, що моєї любові занадто багато", - вважає шоумен.

Коляденко зізнався, що з Білик йому було складно, але час, проведений з нею, називає роками щастя.

"А, може бути, мені просто не щастить з любов'ю... Або мені не щастить з любов'ю, або я не вмію довіряти людям. Напевно, все-таки останнє, це мій мінус і моя вина. А Білик – це жінка-артистка. Мені з нею було складно. Але я вважаю, що п'ять років з нею – це були п'ять років щастя. А потім я дуже сильно почав ревнувати", - підсумував Коляденко.