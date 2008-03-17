Протестанти біля Жовтневої лікарні побили себе самі? (фоторепортаж)

«Міліція почала діяти, коли учасники акції стали перешкоджати руху машин». Начальник Печерського райуправління міліції Сергій Голубенко заявив Газеті по-київски, що правоохоронці не били учасників пікету проти будівництва 17-поверхового будинку на території Жовтневої лікарні в Києві. За словами головного печерського міліціонера, «їх (пікетувальників – ред.) попросили піти, вони відмовилися. Почалася штовханина, в результаті якої самі учасники акції нанесли один одному каліцтва у натовпі».

На перетині вулиць Шовковичної і Богомольця – одразу за Жовтневою (нині Олександрівською) лікарнею, вже не перший день висять прапори і плакати, що закликають міських чиновників зупинити незаконне будівництво на території медустанови.

Вчора учасники акції організували театралізоване дійство – на зразок того, що було на Пейзажці. За ними, зчепивши зуби, спостерігали 10-15 міліціонерів. Учасники, створивши на дорозі «живий ланцюжок», перекрили рух. За їхніми словами, після того, як перший «Мерседес» не зміг проїхати, міліція кинулася розгоняти демонстрантів стусанами і палицями.

“Мені заламали руки і потягнули до «бобіку», – розповів учасник акції Олександр Нагорний. – «У той час інших били. Прийшла підмога міліції – ще людей 30. Всі вони були дуже агресивні, просто не в собі, кидалися на людей».

Кореспондента «Газети...» Андрія Манчука спіткала та ж доля, пише видання. Він знепритомнів, щойно його дотягли до міліційної машини. У журналіста підозрюють струс мозку і травму грудної клітини.

Незабаром на полі битви з`явився нардеп від Народної самооборони Геннадій Москаль. Він угамував міліцію, і у результаті вона відпустила всіх, кого намагалася заштовхати в «бобіки». Сам Москаль так описав свої методи впливу на міліцію: «я сказав міліціонерам пару міцних слів, прогнав їх звідти, і на цьому все закінчилося».

Фото Дмитра Купріяна / УНІАН