Побитий міліцією журналіст буде скаржитися до суду

Журналіст «Газеты по-киевски» Андрій МАНЧУК має намір ініціювати порушення кримінальної справи за перешкоджання його професійній діяльності з боку представників столичної міліції.

Про це сьогодні повідомляється в електронній версії видання.

Газета також стверджує, що її співробітник вчора, 16 березня, був травмований під час розгону акції протесту в Києві, і перебуває у лікарні.

Зокрема, повідомляючи про те, що «вчора в Києві правоохоронні органи застосували силу до учасників акції протесту проти будівництва висотного житлового будинку на території Жовтневої лікарні», газета наводить слова А.МАНЧУКА: «Не було нічого провокуючого, але несподівано міліціонери почали хапати людей, усіх підряд. Я був одним із тих, кого схопили. Ніхто не чинив ніякого опору». При цьому газета зазначає: «За словами нашого колеги, серед схоплених було декілька журналістів, вони сказали про це правоохоронцям, проте реакції не було жодної».

А.МАНЧУК також повідомив, що людина, яка керувала затриманням, «у грубій формі віддала наказ, щоб нас усіх заштовхнули в міліційний “бобик”, який був вже переповнений людьми».

«Заштовхуючи в машину, мене вдарили головою об стійку автомобіля. Вдавлювали до тих пір, поки я знепритомнів, після чого витягнули і кинули обличчям на асфальт», - цитує видання слова свого співробітника.

При цьому газета повідомляє, що «у самого Андрія МАНЧУКА швидка допомога діагностувала струс мозку і підозру на удар грудної клітки. Журналіст, тільки-но вийде з лікарні, має намір звернутися в Незалежну медіа-профспілку з проханням сприяти порушенню кримінальної справи за перешкоджання в його журналістській діяльності, а також із проханням солідарно захищати права журналістів».

Водночас, у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України у м. Києві УНІАН повідомили, що «міліція діяла в рамкам чинного законодавства.. при цьому фізичну силу, спецзасоби до пікетників ніхто не застосовував, і ніхто не затримувався».

При цьому в ЦГЗ не виключили, що «у момент розблокування вулиці між пікетниками могла виникнути тиснява, і, можливо, хтось одержав тілесні ушкодження».

Також у ЦГЗ підкреслили, що до початку інциденту з організаторами акції спілкувався начальник Печерського райуправління міліції, який просив їх розблоковувати проїжджу частину, проте реакція з боку учасників акції була негативною.