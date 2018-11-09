Журналісти розповіли неймовірну історію чоловіка, якого батьки-сектанти проти волі утримували в реабілітаційному центрі (відео)

Батьки здали сина у реабілітаційний центр, аби не він одружився.

Журналісти розповіли неймовірну історію цинізму, яка сталася у Дніпрі. Батьки здали сина у реабілітаційний центр, аби не він одружився з коханою жінкою.

Про розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Журналісти пропонують припустити ситуацію: ваш син закохався у дівчину, яка вам не подобається, і хоче з нею одружитися. Виявляється, можна здати своє чадо у реабілітаційний центр, зробити з нього хвору людину, аби тільки не впустити невістку у батьківську хату.

Саме так і вчинили батьки Артема Сердечного. Від самого дитинства вони ставили ряд дивних обмежень та заборон: наприклад, йому забороняли пити газовану воду. А все через те, що вони перебувають у складі секти із незрозумілими ритуалами та чудернацькими звичаями.

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Однак, коли Артем зустрів кохану жінку, то батьки вирішили його просто фізично ізолювати. Чоловіка силоміць забрали до реабілітаційного центру під назвою "Снайпер" та силою там утримували тривалий час.

Там була досить оригігальна система покарань: пацієнтів за найменші провини змушували присідати по 500 разів та тероризували посеред ночі. В результаті чоловік звідти втік, при цьому травмувавши ногу.

Наразі у цьому центрі, куди людину можна влаштувати за 7 тисяч гривень, як дізнались журналісти, заперечують нещодавнє перебування там Артема. Самі батьки на контакт також не йдуть та поводять себе доволі агресивно.