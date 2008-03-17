Київським даішникам заборонили перекури
18:43, 17 березня 2008Суспільство
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Міліції теж не пощастило...
Співробітникам київської міліції та Державної автоінспекції заборонили куріння під час виконання службових обов’язків.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах Києва, посилаючись на сьогоднішню нараду за участю начальника ГУ МВС України в місті Києві Віталія ЯРЕМИ, де було прийняте відповідне рішення.
Водночас УНІАН не вдалося отримати у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві офіційної інформації з цього приводу.
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