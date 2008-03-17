Київським даішникам заборонили перекури

Співробітникам київської міліції та Державної автоінспекції заборонили куріння під час виконання службових обов’язків.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах Києва, посилаючись на сьогоднішню нараду за участю начальника ГУ МВС України в місті Києві Віталія ЯРЕМИ, де було прийняте відповідне рішення.

Водночас УНІАН не вдалося отримати у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві офіційної інформації з цього приводу.