Що потрібно робити, щоб захворіти на цукровий діабет: 5 антипорад до Всесвітнього дня боротьби з хворобою (відео)

Діабет входить в десятку хвороб, які найчастіше вбивають людей на планеті.

Сьогодні на цукровий діабет в Україні хворіють близько 1 мільйона людей. Ми підготували ТОП-5 анти-порад, як потрапити до їх числа.

Потрібно мати надлишкову вагу, так можна швидше увійти до групи ризику. А заодно – у 2-3 рази збільшити шанс «заробити» інсульт та інфаркт.

Варто вживати якомога більше цукру, жирної їжі, хлібобулочних виробів. У жодному разі не робити профілактичні тести на рівень цукру в крові. Також знаходитися у постійному стресі, це призводить до росту рівня цукру в організмі. Тривала депресія та сидячий спосіб життя також допоможуть викликати діабет.

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Ну і, звісно, куріння в рази підвищує вірогідність стати діабетиком. Якщо дотримуватися цих анти-правил, захворіти на діабет можна ще до 35 років.

Сьогодні діабет входить в десятку хвороб, які найчастіше вбивають людей на землі. За прогнозами експертів, у 2030 році діабет буде у кожного десятого жителя планети. Якщо не хочете приєднатися до їх числа, дбайте про своє здоров’я. Адже воно – у ваших руках.