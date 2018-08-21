Business Insider: Дієтична кола дурить мозок і викликає збільшення ваги

Заміна цукру безкалорійними підсолоджувачами не вирішує проблему і може спричиняти низку проблем зі здоров’ям.

Штучні підсолоджувачі – один з головних інгредієнтів солодких дієтичних напоїв. Але дослідження виявили, що насправді вони можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише Business Insider, пояснюючи, що відбувається з мозком і тілом людини після, наприклад, випитої пляшки дієтичної коли.

На початку 60-х років на сцені з’явився новий тип напоїв. На перший погляд ніякої новинки не було: та ж форма, той же колір, той же смак. Але це була дієтична кола. І це було круто. З меншою кількістю калорій і цукру такий тип напою обіцяв бути більш здоровою альтернативою для своїх звичайних аналогів. Але, як і більшість обіцянок у житті, ця теж звучала надто чудово, щоб бути правдою.

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Чи може хтось відрізнити на смак склянку дієтичного солодкого напою від його звичайного аналогу? Як виявилося, організм теж не може. І саме з цього і починаються проблеми. Донедавна все, що люди їли, містило певну кількість калорій. Коли ми їмо щось солодке, мозок посилає сигнал підшлунковій залозі, яка починає виробляти інсулін, щоб перетворити молекули цукру на енергію для клітин. Тож солодкий дієтичний напій дурить тіло, змушуючи його думати, що воно отримує звичайний цукор. Але коли калорії з енергією не надходять, інсуліну немає чого перетворювати.

Вчені вважають, що частий обман тіла в такий спосіб може стати поясненням того, чому дослідження за дослідженням виявляє одну і ту ж річ: дієтичні напої пов’язані з появою метаболічного синдрому. Це суміш станів, яка включає підвищення кров’яного тиску, підвищення цукру в крові і збільшення ваги. Все це підвищує ризик захворювання на діабет, серцево-судинні хвороби, а також збільшує ризик серцевого нападу.

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Одне дослідження навіть виявило, що ті, хто п’ють дієтичні аналоги солодких напоїв більше ризикують зіштовхнутися з серцевим нападом і слабоумством, ніж ті, хто п’є напої з цукром. А 8-річне дослідження, яке тривало з 1979 до 1988 року, показало, що учасники з нормальною вагою, які випивали 21 склянку дієтичних солодких напоїв на тиждень, в результаті мали справу з подвоєним ризиком виникнення надмірної ваги чи ожиріння у порівнянні з тими людьми, які уникали дієтичних напоїв повністю.

Також дослідження показали, що не варто пити дієтичну колу під час їжі. Тому що фейкові калорії в ній підривають засвоєння реальних калорій. Таким чином, вони відкладаються в організмі у вигляді жиру. Інша проблема ще в тому, що штучний підсолоджувач часто в сотні разів солодший, ніж цукор. Тому мозок очікує більше калорій, ніж насправді отримує тіло. А це, у свою чергу, сприяє підвищенню апетиту, що може призвести небажаного збільшення ваги. Тож якщо вибір падає на якийсь солодкий дієтичний напій лише тому, щоб скинути кілька кілограмів, тоді краще зупинитися на звичайній воді.