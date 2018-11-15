Друг України замість НКВСника: КМДА хоче перейменувати вулицю Кудрі на честь Маккейна

Кудря був радянським розвідником і керівником підпільної розвідувально-диверсійної групи в Києві під час Другої світової війни, головним завданням якого була боротьба з "українськими націоналістами", тоді як Джон Маккейн активно відстоював інтереси України під час і після Революції Гідності та підтримував прагнення українців жити в демократичній державі.

Київ розглядає можливість перейменувати вулицю Івана Кудрі, що у Печерському районі, на честь сенатора від Республіканської партії США Джона Маккейна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської ради.

За словами заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Прокопіва, саме цій вулиці пропонується дати нове ім’я, адже Кудря був радянським розвідником і керівником підпільної розвідувально-диверсійної групи в Києві під час Другої світової війни, головним завданням якого була боротьба з "українськими націоналістами".

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"Сенатор був справжнім другом українського народу. Саме Маккейн стояв з нами пліч-о-пліч на Майдані під час Революції Гідності. Він неодноразово бував на фронті, активно відстоював інтереси України та підтримував наше прагнення жити в сучасній, демократичній державі. Ми маємо увіковічнити ім’я великого друга нашої країни Джона Маккейна, назвавши одну зі столичних вулиць на його честь", - зазначив Прокопів.

Зазначається, що цю ініціативу підтримує родина американського політика – Київрада отримала офіційного листа від вдови сенатора Сінді Маккейн.

Також у Київраді зазначили, що на сайті електронних петицій до Київської міської ради зареєстровано 11 різних звернень, якими пропонується вшанувати ім’я Маккейна в столичній топоніміці.

Як повідомляв УНІАН, перейменувати вулицю Івана Кудрі на честь сенатора Маккейна пропонує президент України Петро Порошенко. З ініціативою назвати одну з центральних вулиць Києва на честь Маккейна виступила також парламентська фракція "Народний фронт".

Маккейн помер 25 серпня внаслідок онкологічного захворювання. Він похований в Аннаполісі (штаті Меріленд) на території Військово-морської академії США, яку він закінчив.

У церемонії прощання з Маккейном, що відбулась у Вашингтонському національному соборі, від України брали участь Порошенко, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і Київський міський голова Віталій Кличко.