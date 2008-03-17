На кордоні з Угорщиною плануються кілька нових пунктів перетину

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорській Республіці Дмитро ТКАЧ сподівається, що до 2012 року на українсько-угорському кордоні буде створено 2-3 нових пункти перетину.

Про це він повідомив у інтерв’ю кореспондентові УНІАН.

«Зараз ми будемо дуже активно працювати по кордону. Думаю, до кінця року підпишемо нову угоду щодо кордону. Сподіваюсь, що 2012 року на українсько-угорському кордоні буде 2-3 потужних переходи, треба будувати міст. Над усім цим ми зараз працюємо. У нас дуже активно працює спільна транскордонна комісія, 9 квітня має відбутися її засідання, і ми все зробимо для того, щоб цей кордон був одним із кращих серед кордонів з нашими сусідніми країнами», – зазначив дипломат.

Д.ТКАЧ також повідомив, що до кінця цього року має бути вирішено, де проходитиме п’ятий коридор, а також має розпочатися будівництво третього мосту через річку Тису.

«Ми задали дуже високий темп нашого співробітництва, і ми цей темп будемо тримати», – зазначив посол.

За словами дипломата, найближчим часом очікуються візити до Угорщини голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА, влітку – візит Президента Угорської Республіки в Україну, а восени – візит в Україну угорського прем’єр-міністра. Крім того, планується провести «засідання 3-4 комісій: у сфері економіки, науково-технічній сфері, щодо транскордонного співробітництва. Це підписання дуже важливих 3-4 угод: про пункти переходу, комбіновані перевезення, співробітництво в сфері освіти тощо», – сказав Д.ТКАЧ.