Сенцов став лауреатом премії Магнітського

Це третя премія, яку присудили українському режисеру за останні два місяці.

Українського режисера Олега Сенцова відзначили міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського.

Церемонія нагородження відбулася у Лондоні 15 листопада, пише Радіо Свобода.

Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи - Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний.

Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна. Її отримала дочка Маккейна Меган.

Премія Магнітського була заснована у 2015 році. Її присуджують "за видатні заслуги в сфері журналістських розслідувань, за досягнення в області захисту прав людини, за видатний внесок у глобальну кампанію по справі Магнітського, за кращу адвокатську діяльність по захисту прав людини".

Читайте такожДесятки діячів культури з різних країн закликали звільнити Сенцова (відео)

Нагадаємо, Європейський парламент 25 жовтня нагородив Сенцова престижною премією імені Андрія Сахарова "За свободу думки". Він став першим українцем, який отримав цю премію, що вручається від 1988 року за "винятковий внесок у боротьбу за права людини на всій земній кулі".

Крім того, 14 листопада український режисер та політв'язень здобув премію Платформи європейської пам’яті та сумління.

Як повідомлялося, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення було звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Він голодував 145 днів. 5 жовтня Сенцов повідомив, що припиняє голодування. За словами адвоката політв’язня, він не мав виходу, адже в російській лікарні йому погрожували почати примусове годування та "зробити з нього овоч".