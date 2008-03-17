У вчиненні наруги на мусульманському кладовищі міліція підозрює козаків

У вчиненні масового акту вандалізму на мусульманському кладовищі в Криму міліція підозрює людей, пов`язаних із козачим підрозділом «Соболь».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, частина з підозрюваних у вчиненні акту вандалізму проходять і по інших злочинах. «Ці люди затримані за причетність до інших кримінальних справ, але ми підозрюємо їх і в причетності до цього акту вандалізму», - сказав міністр.

"Вкрай складно встановити їхню провину. Вони там (у селищі, де стався акт вандалізму - УНІАН) щось святкували серед своїх", - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що міліція працює над розкриттям злочину. "Тому що, на наш погляд, це один із найбільш безпрецедентних актів вандалізму, який стався на території України в цілому. Тим більше, із забарвленням міжнаціональних провокацій», - зазначив керівник МВС.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 лютого невідомі зруйнували практично всі надгробки (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське, а також убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі.

Меджліс кримських татар висловив обурення з приводу події.

Порушено кримінальну справа за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).