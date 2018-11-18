Живі нащадки маніяків: журналісти розказали про життя після смерті "пологівського маніяка" Ткача (відео)

Вперше журналісти розказали про 4 дружин і 6 дітей найжорстокішого серійного вбивці України Сергія Ткача.

Житомирська колонія № 8. Тут відбувають покарання найвідоміші душогуби. Ті, що влаштовували розбої, грабували, гвалтували, убивали.

Холодні грати та моторошні стіни цієї установи нещодавно покинув один із найжорстокіших серійних убивць України. Його звинуватили у 36 вбивствах жінок. Мав би сидіти пожиттєво, але покине колонію назавжди і більше сюди не повернеться.

У в'язниці помер "пологівський маніяк" - Сергій Ткач. Про це дивіться у сюжеті "Українських сенсацій"

Заметушаться усі: від командирів до звичайних охоронців. Невже той, хто мав би мучитися за вбивства, от так просто візьме і "піде" з в'язниці?..

Одні запідозрять нечисте. Інші відверто і в голос кажуть: хай горить у пеклі! А треті і зовсім запевняють, що маніяк утік на волю мстити тим, через кого уже 13 років сидів.

А церемонію поховання (якщо це можна так назвати) у закритій труні наречуть ні чим іншим, як підставою.

У колонії наполягають: життя людини, навіть тут, найвища цінність. Його смерть хоч на трохи, але облегшить думки батьків убитих.

Та ця історія не про криваві вбивства маніяка. Ця історія про те природнє бажання залишити потомство, яке є і у маніяків. Про щось більше, ніж зимне тяжіння у звичайних дівчаток до душогубів.

Вперше розкажемо і покажемо, які потомства вони залишають, як живуть та радіють їхні діти і що змушує молоденьких та гарненьких бігти в обійми звірів.

Впродовж 25 років тривали криваві жнива цього вбивці. Його ім'я назавжди вріжеться у пам'ять бідних матерів. І вбивав він, бо прагнув всесвітньої слави.

Разом зі своєю молоденькою дружиною Оленою Сергій Ткач уже вдруге готувався стати татусем. Його доньку Єлизавету Сергіївну Ткач, як і четверту дружину - Олену - вперше показали по телебаченню.

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На церемонію поховання чоловіка дружина Олена не приїхала, хоча знає про смерть свого "любого маніяка". Та і взагалі провести в останню путь Ткача не наважиться ніхто. Попри три офіційні шлюби, офіційних шести дітей покійника, труну двоє працівників кладовища мовчки кинуть у могильну яму під звуки мертвої тиші.

А вже на наступний день - ще одна новина від Ткача: над його могилою хтось проводить окультні сеанси і, схоже, працюють над створенням для нього персонального пекла.

А житомиряни бунтують і вимагають негайно перепоховати тіло вбивці подалі від могил їхніх родичів, щоб той часом не накликав нечисті сили чи паломництво сатаністів.

Історії нащадків маніяків. Чому гарних жінок тягне в обійми звірів? Що вони скажуть про своє кохання до вбивці? Чому насправді народжують від них дітей і ким стають такі діти? А також, як одна з жінок маніяка намагалася затягнути в ліжко журналіста "Українських сенсацій"?

Крім того журналісти провели "рейд" по колишнім жінкам маніяків: що вони скажуть про життя із звіром, як кохають і чим відрізняються такі від мирних чоловіків.

Варто зазначити, якщо маніяки входять в історію, то їх нащадки продовжують спокійно існувати, інколи, можливо, побоюючись за своє життя, але так само бажаючи жити. І тут неможна закінчити чимось однозначним. Адже смерть цих людей не полегшить страждання батьків, яких позбавили найціннішого.