Одеса готова до експерименту із закордонними паспортами

Одеські паспортисти готові до експерименту, в рамках якого закордонні паспорти оформлятимуться протягом дня. Про це сьогодні заявив УНІАН начальник обласного відділу громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб Олег ПАВЛЕНКО.

За його словами, в регіоні немає проблем з отриманням закордонних паспортів: «усіх, хто приходить здавати документи, співробітники відділу громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб приймають того ж дня».

В Одесі працює шість вузлів державної інформаційної системи реєстрації та обліку, нагадав О.ПАВЛЕНКО. У райцентрах області діє три подібні підрозділи, причому останній відкрився 14 березня в Ізмаїлі.

За даними О.ПАВЛЕНКА, із заявами до співробітників очолюваного ним відділу щодня звертаються в середньому 390 громадян, які бажають отримати закордонний паспорт. Оформлення документа в термін до 3 діб коштує 680 грн., впродовж 10 днів - 524 грн., місяця - 215 грн.

Нагадаємо, сьогодні в Києві директор Держдепартаменту громадянства, імміграції і реєстрації фізосіб Ігор РЕПЕШКО повідомив, що «паспортний» експеримент планується розпочати 23 березня.