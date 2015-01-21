Під міськрадою в Харкові відбулися зіткнення, активісти привезли сміттєві баки (фото)

Про це повідомляє IT Sector Харків в Twitter.

По периметру навколо будівлі міськради виставлений кордон правоохоронців.

Перед початком сесії депутати дозволили зайти всередину 15 представникам громади. Однак усередині їм не дали слова у сесійній залі.

Читайте такожУ Харкові під будівлею міськради зібралося близько сотні мітингувальників

До мітингувальників вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який сьогодні прибув в місто для наради з силовиками. Він виступив з короткою промовою.

Пізніше під міськрада люди привезли з собою сміттєві баки, щоб кинути з них неефективних чиновників.

Через якийсь час почалися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, хтось з активістів кинув димову шашку. Поки невідомо, що саме спровокувало зіткнення.

Активісти також хотіли влаштувати директору Департаменту комунального господарства Віктору Кітаніну «народну люстрацію» - посадити його в сміттєвий бак. Про це повідомляє «Об'єктив-новин». Міліції вдалося «відвоювати» чиновника.

Кітаніна вивели з натовпу мітингувальників під прикриттям міліції. Посадили в машину, відвезли. Під лівим оком у чиновника було видно садно, але сам він відзначив, що почуває себе нормально.