Більше не в останній п'ятірці: Україна значно піднялася в рейтингу "талановитих країн"

Такі результати зумовлені головним чином зростанням успішності учнів, акцентом на навчанні співробітників та зростанням ефективності інфраструктури охорони здоров'я.

Україна піднялася у світовому рейтингу з розподілу талантів у світі IMD World Talent Ranking 2018 на одинадцять позицій, залишивши останню п'ятірку списку.

Такі дані оприлюднено на сайті аналітичної і консалтингової компанії IMD World Competitive Center.

Як вказується, за підсумками 2018 року Україна посіла 48-ме місце з 63 можливих у Світовому рейтингу талантів.

"Високі показники роботи України щодо виходу з нижньої п'ятірки зумовлені головним чином зростанням успішності учнів, акцентом на навчанні співробітників та зростанням ефективності інфраструктури охорони здоров'я. Крім того, для України пріоритетом є залучення та утримання талантів, наявність кваліфікованої робочої сили, фінансові навички і компетентні старші менеджери", - йдеться в рейтингу.

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Згідно з даними дослідження, за критерієм державних витрат на навчання Україна зайняла 9-те місце у топ-63, за індексом вартості життя - 11-те місце в загальному списку.

Водночас за показником якості життя Україна опинилася на 61-му місці, а з "відпливу інтелекту" з країни - на 60-му.

Також наголошується, що за винятком Естонії (28-ме місце) і Словенії (30-те місце), східноєвропейські країни в цілому займають місця в нижній частині рейтингу.

Зниження в рейтингу продемонстрували такі країни, як Литва (з 33-го до 36-го місця), Польща (з 34-го до 38-го) і Росія (з 43-го до 46-го).

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла 83-ме місце серед 140 країн світу в щорічному Глобальному рейтингу конкурентоспроможності, в якому минулого року наша країна займала 89-те місце серед 135 країн світу.