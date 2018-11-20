Україна опинилася серед країн, які найактивніше нагрівають планету

В Європі лише Швейцарія більш-менш дбає про довкілля.

Поточна кліматична політика Китаю, Росії і Канади призведуть до того, що планета Земля до кінця поточного століття нагріється більш ніж на 5 градусів за Цельсієм. І це буде катастрофою.

Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження, яке було опубліковане в журналі Nature Communications. Україна теж опинилася серед країн, які активно нагрівають планету і не допомагають зупинити кліматичні зміни. Згідно з оцінками дослідження, український підхід до довкілля теж сприяє тому, що середня температура на планеті зросте більш ніж на 5,1% градуса.

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Вчені стверджують, що не можна допустити збільшення температури більше, ніж на 1,2 градуси за Цельсієм. Інакше кліматичної катастрофи не уникнути. Однак, мало країн на планеті, як виявилося, виконають цей заклик. Здебільшого це країни Африки, де масового виробництва не багато. В Європі більш-менш лояльну до довкілля політику веде лише Швейцарія, від діяльності якої температура зросте на 1,6 градуси.

Тим часом, США і Австралія лише трохи м’якші до планети, ніж Росія чи Китаю. Вони штовхають температуру до зростання на 4%. А більшість країн ЄС приблизно в двічі перевищують заповітні 1,5 градуси.

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Мета дослідження в тому, щоб поінформувати лідерів країни про стан речей перед тим, як вони почнуть дворічний процес, націлений добитися реальних змін у екологічній політиці у світі. Адже сьогодні мало хто дотримується домовленостей, які були укладені три роки тому у Франції і згідно з якими людство не повинно допустити зростання температури більше, ніж на 1,5-2 градуси за Цельсієм.