Порошенко нагородив орденом "За мужність" ув’язненого в Росії Сущенка

Глава держави відзначив Сущенка нагородою за мужність, героїзм і патріотизм.

Президент Петро Порошенко нагородив ув’язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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Як повідомляє прес-служба президента, нагороду прийняла дружина журналіста Анжела.

«У Романа є величезна, дружня професійна родина, яка постійно про нього пам’ятає і підтримує. Величезна кількість українських юристів-міжнародників, правозахисні організації й дипломатичні відомства щодня докладають максимум зусиль, щоб Роман скоріше повернувся додому з полону», – сказав Порошенко.

Президент додав, що під час його міжнародних зустрічей, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном тема звільнення Романа Сущенка – постійно серед головних.

Президент нагадав, що Сущенко вже третій рік "ув'язнений у Кремлівському мордорі".

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували до колонії суворого режиму в Кіровській області. До цього Сущенко перебував у московському СІЗО «Лефортово».

У 2016 році Романа Сущенка затримали в Москві співробітники ФСБ Росії. Російські спецслужби заявили, що він є кадровим «співробітником української військової розвідки», полковником, що він збирав дані про російське військо.