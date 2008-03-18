На створення в Україні системи екстреного виклику “112” потрібно 650 млн. грн

Вартість створення в Україні системи екстреного виклику “112” оцінюється в 650 млн. грн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА ввечері 17 березня.

“В цифрах це близько 650 млн. грн.”, - сказав він.

Міністр також висловив сподівання, що до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україні вдасться не лише виконати вимогу УЄФА й забезпечити роботу служби “112” в містах проведення футбольних матчів, але й створити цю систему по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня В.ШАНДРА повідомив про плани відкрити диспетчерську службу екстреної допомоги “112” до 2012 року. Єдина служба екстреної допомоги об`єднає існуючі зараз служби «01», «02», «03», «04».

МНС планує одразу побудувати систему 5-го покоління, що передбачає визначення місця, звідки відбувається виклик, включає комплекс заходів і систему взаємодії між міліцією, пожежниками, швидкою допомогою, операторами мобільного зв’язку, дає можливість оперативно приймати рішення і стежити за розвитком ситуації.

На сьогодні, за даними МНС, найбільша кількість дзвінків надходить на номер “03” (швидка допомога) – 42%, близько 25% - на номер “02” (міліція), близько 17% - на номер “04” (служба газу), і 13% - на номер “01” (пожежна служба).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у грудні 2007 року закликав Міністерство з питань надзвичайних ситуацій в 2008 році організувати державну диспетчерську службу екстреної допомоги населенню “112”.