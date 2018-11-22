На Волині директор школи "тероризує" учнів та вчителів (відео)

Вчителі вимагатимуть, щоб директора школи звільнили.

На Волині у селі Озеро до школи ходить лише 20 зі 130 учнів - решту не пускають батьки.

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Бо, мовляв, директор закладу принижує їхніх дітей. А також своїх підлеглих, додають учителі.

Раніше педагоги боялися, що директор зіпсує їм кар'єру, тому звільнялися мовчки. Тепер, натхнені прикладом батьків, налаштовані боротися за те, щоб їм дали іншого керівника.

Батьки кажуть, що не пускатимуть дітей до школи, поки директорку не звільнять.

Раніше вчителька однієї зі шкіл Василькова Київської області, яка всіляко обзиває і лає учня, стала "зіркою" соцмереж.