У п'ятницю на Україну налетить сильний вітер з мокрим снігом

У більшості областей пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями тумани, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря протягом дня складе 0-5 тепла, в Криму до 10 градусів тепла. Тільки на північному сході буде холодніше, вночі до 3-7 градусів морозу. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині місцями невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях переважатиме волога погода з туманом і мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, у Чернігівській і Сумській областях до 3-7 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У центральних областях очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі та вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла, вночі на Полтавщині до 4 морозу.

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На сході України буде панувати волога повітряна маса, тумани, місцями невеликий сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 морозу, в Донецькій області 0-4 тепла, вдень 0-5 тепла, місцями до 2 морозу.

У південній частині місцями очікується невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. У Криму без опадів. Температура повітря протягом доби 0-6 тепла, в Криму вдень до 10 тепла.

У Києві - тумани, місцями мокрий сніг, туман і дощ. Температура повітря вночі та вдень 0-2 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується східний і південно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.