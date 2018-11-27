"Складно, але життєво" - про домашнє насильство у спільній виставі UNFPA Україна та Дикого театру

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення та Дикий театр покажуть виставу “Жінко, сядь” у шести українських містах. Із 1 по 5 грудня театральну постановку побачать у Харкові, Маріуполі, Херсоні, Одесі та Львові. 25 листопада, у день старту глобальної кампанії «16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства”, відбувся перший допрем’єрний показ вистави у Києві.

Вистава «Жінко, сядь» авторки Наталії Блок у постановці Максима Голенка, заснована на реальних подіях, і розповідає історію звичайної української родини, яка пройшла шлях від щастя до ненависті. У виставі привертається увага до стереотипів, терпимості до насильства та соціальних норм, які примушують жінок терпіти насильство. Показ вистави є частиною інформаційної кампанії UNFPA “Розірви коло”.

“Кампанія “Розірви коло” спрямована на те, щоб в українському суспільстві будь-який прояв домашнього насильства викликав неприйняття та обурення. Під час перегляду вистави саме такі емоції переживає глядач, стаючи свідком життя однієї із мільйона жінок, які стикнулися із цією проблемою” - говорить заступник Представника Фонду ООН у галузі народонаселення, Павло Замостьян.

Вхід на усі вистави безкоштовний після онлайн-реєстрації. Усі глядачі до та після вистави проходять опитування, що дозволить проаналізувати, яке враження справляє вистава на глядачів.

“ У деякі театри ходять, щоб втекти від реальності, в Дикий театр ходять, щоб з нею зустрітись. Це дуже жорстока вистава, але в ній не більше жорстокості, ніж у житті, це дуже реалістична вистава, тому що заснована на реальних подіях, ця вистава може травмувати, але ми свідомо створюємо проект, що змінює глядачів ” - говорить засновниця Дикого театру Ярослава Кравченко.

Дізнатися більше про вистави у регіонах та зареєструватися на заходи тут: https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine.

Додаткова інформація:

Інформаційна кампанія “Розірви коло” триває із 2015 року та є частиною масштабної програми “Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні”, яка реалізується спільно з Міністерством соціальної політики та за підтримки урядів Великої Британії, Канади та Естонії.

Глобальна кампанія “16 Днів Активізму проти ґендерно зумовленого насильства в Україні” - кампанія, яка проводиться щороку. Вона починається 25 листопада, з Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня, Дня прав людини.

«Дикий театр» - незалежний український театр, створений в 2016 році. Працює з гостросоціальними темами і сучасними авторами, має репутацію радикального і провокативного театру.