На Чернігівщині в умовах воєнного стану зберігся «острівець миру» – місто Славутич

Тим не менш, у разі виїзду мешканців Славутича на територію Чернігівської області, їм необхідно мати при собі паспорт.

У місті Славутич, яке знаходиться на Чернігівщині, воєнного стану наразі немає, оскільки місто адміністративно є частиною Київської області.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі надзвичайних ситуацій Славутської міської ради.

«Воєнний стан – тільки на території Чернігівської області. Ми – Київська область. Якщо житель Славутича їде у Чернігівську область – Любич, Ріпки, тощо, він повинен при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу», - сказали у відділі.

Водночас, у Чернігівській ОДА УНІАН сказали, що наразі не думали над цим питанням.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. Дата введення воєнного стану не озвучувалася, але раніше в той день наголошувалося, що йдеться про введення військового положення з 09.00 28 листопада.

Незважаючи на це, сьогодні, 27 листопада, урядова газета "Урядовий кур'єр" опублікувала указ Порошенка про військовому становищі на 60 діб.

60 днів - строк, на який президент вимагав спочатку ввести воєнний стан, але після консультацій було прийнято рішення скоротити її наполовину - до 30 днів. Дане рішення проголосувала Рада.

У свою чергу, у Кабміні заявили про помилку, і запевнили, що газета надрукує спростування. Указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опублікована 28 листопада в парламентській газеті «Голос України».

Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.