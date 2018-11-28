Поліція затримала зловмисника, який намагався підпалити Андріївську церкву "коктейлями Молотова"

Пошук спільників зловмисника продовжується.

Київська поліція затримала одного з нападників на Андріївську церкву. Зловмисником виявилися 32-річний киянин.

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Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

"Працівники поліції переглянули відео з камер спостереження, провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до правопорушення причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав. У його помешканні вилучили одяг, ґаджети та запальні суміші. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу", - розповів Крищенко.

Він також зазначив, що пошук спільників зловмисника продовжується.

Відео Поліції Києва

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада невідомі зловмисники закидали «коктейлями Молотова» двері стилобату Андріївської церкви і застосували силу до коменданта приміщення.

За цим фактом поліція відкрила два кримінальних провадження.