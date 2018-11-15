Напад на Андріївську церкву: поліція відкрила два провадження

Провадження відкриті за фактом замаху на умисне знищення або пошкодження майна, а також за порушення рівноправності громадян.

Київські правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактом нападу на Андріївську церкву, який стався вранці 15 листопада.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, провадження відкриті за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначили, що зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Крім того, на місці злочину правоохоронці знайшли рюкзак, який, імовірно, належить правопорушникам.

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Як відомо, невідомі зловмисники закидали «коктейлями Молотова» двері стилобату Андріївської церкви і застосували силу до коменданта приміщення.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату. 7 листопада президент Петро Порошенко підписав цей закон.