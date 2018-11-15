этот материал доступен на русском

Напад на Андріївську церкву: поліція відкрила два провадження

13:50, 15 листопада 2018
Інциденти
645 0
Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі / фото УНІАН

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, провадження відкриті за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначили, що зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Крім того, на місці злочину правоохоронці знайшли рюкзак, який, імовірно, належить правопорушникам.

Читайте такожСпроба підпалу Андріївської церкви: невідомі побили священика і застосували газ

Як відомо, невідомі зловмисники закидали «коктейлями Молотова» двері стилобату Андріївської церкви і застосували силу до коменданта приміщення.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату. 7 листопада президент Петро Порошенко підписав цей закон.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#напад#Андріївська церква