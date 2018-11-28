Воєнний стан викликав паніку у жителів ОРДО: на 5-му році війни вони "не чули" про агресію РФ (відео)

Люди повірили чуткам про те, що гривня обвалиться, а картки будуть заблоковані.

На Донеччині звістка про воєнний стан викликала хвилювання та паніку.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, звістка про воєнний стан викликала хвилювання, а подекуди паніку на окупованих територіях. Хтось кинувся знімати гривні з банкоматів, хтось переживає, що більше не перетне кордон.

Зазначається, що на контрольно-пропускному пункті у Мар’їнці звістка про воєнний стан викликала додатковий потік людей із ОРДО. Вранці виїжджали, а увечері їхали назад. Люди повірили чуткам про те, що гривня обвалиться, а картки будуть заблоковані.

Також люди з окупованих територій переймаються ймовірним закриттям КПВВ, хоча прикордонники запевняють – пункти пропуску працюватимуть у штатному режимі.

Жителі ОРДО на КПВВ заявили, що вони не знають, з ким Україна воює вже 4,5 років. «А яка війна, дівчино? Ви чули? Я не чув…Ми ні з ким не воюємо», – сказав один з чоловіків на пункті пропуску.