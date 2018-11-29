Експерти презентували доповідь про роботу іноземних благодійників в Україні

У прес-центрі ІА "Інтерфакс-Україна" відбулася презентація аналітичної доповіді "Іноземні недержавні фонди в Україні: напрями та масштаби діяльності", що була підготовлена на основі відкритих джерел.

В доповіді, підготовленій "Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій", докладно описано як і в яких сферах іноземні неприбуткові організації представлені в Україні.

В аналітичній доповіді подана стисла характеристика різновидів іноземних недержавних фондів, а також розкрита специфіка їхнього функціонування в Україні. Дослідження розглядає роботу організацій з Австрії, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини та США. Адже саме неурядові структури, які походять та фінансуються зі згаданих країн, найактивніше працюють в Україні.

Наприклад, фонди зі США витратили на проекти в Україні понад 70 млн доларів у 2011-2018 роках, а всі провідні німецькі партійні фонди мають в нашій країні свої представництва. Спеціалізація роботи цих структур надзвичайно різноманітна: наприклад німецький Фонд Гайнріха Бьолля займається захистом прав людини та екології, Вестмінстерська фундація за демократію – розвитком парламентаризму, американський фонд Блумберга – боротьбою з тютюнопалінням.

Потужність інституцій громадянського суспільства в Україні невпинно зростає. Через певну недовіру українців до органів державної влади, неурядові організації втілюють у життя серйозні проекти у всіх сферах суспільного життя, користуючись фінансовою підтримкою з-за кордону. Це вимагає від громадських активістів та НУО дотримання морально-етичних стандартів та відкритості, що мінімізує ризики використання громадянського суспільства для реалізації приватних інтересів та прикриття різного роду зловживань. Водночас рівень відкритості та прозорості діяльності цих структур недостатній, з огляду на їхню впливовість в житті України. Окрім "моральних та етичних стандартів", НУО повинні діяти в рамках національного законодавства.

Науковий редактор аналітичної доповіді, доктор економічних наук, професор Ігор Бураковський зазначив: "Ми не ставили собі завдання аналізувати ефективність роботи іноземних фондів: це тема для окремого дослідження. Але як науковець і громадянин, я вважаю, що масштаби та особливості діяльності українських благодійних організацій потребують окремого аналізу. Його результати дозволили б краще зрозуміти "інституційний" ландшафт діяльності громадського сектору в Україні та сприяли б відповідальній адвокації суспільно значимих змін".

Коментуючи актуальність теми дослідження, один з авторів доповіді, старший науковий співробітник "Інституту економічних досліджень та політичних консультацій" Віталій Кравчук зазначив: "В українському контексті діяльність благодійних фондів набуває особливого значення. Важко переоцінити роль громадських організацій у розбудові армії, розробці та реалізації політики реформ, боротьбі з корупцією тощо. І суспільство їм довіряє – це підтверджують соцопитування. Тому своєчасне та регулярне оприлюднення інформації НУО про проекти та витрати коштів має увійти до їхньої системи публічної комунікації, особливо, якщо вони займаються виробленням та реалізацією реформ та законодавчих змін".

Лінк до дослідження: "Іноземні недержавні фонди в Україні: напрями та масштаби діяльності" http://www.ier.com.ua/ua/publications/reports?pid=6097;

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