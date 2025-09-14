Він також деталізував, який контракт з ЗСУ підписують громадяни інших держав.

До лав 3-го армійського корпусу долучається чимало іноземців, особливо тих, хто вміє користуватися зброєю, яку Україні передають західні партнери.

Про це заступник командира 3 армійського корпусу (3 ОШБр) заявив в інтерв'ю Армія Inform. "Таких людей дуже важливо використовувати саме на цьому напрямі, тому що вони знають, як таке озброєння ремонтується, як експлуатується, знають, як із ним працювати", - зазначив Жорін.

Він додав, що у 3 армійському корпусі є фіни, поляки, колумбійці, американці.

Військовий деталізував, що громадяни інших країн підписують такий самий контракт з ЗСУ, як і українці, але єдина відмінність - можливість його розірвати.

"Він захотів - захищає нас. Перехотів - розриває контракт і повертається до себе в країну", - сказал військовий.

"Контракт відрізняється тільки тим, що в ньому немає наслідків за розірвання... А все інше, зокрема, грошове забезпечення, умови в них такі самі, як в українців", - підкреслив Жорін.

