Журнал ”Деньги” представить в УНІАН рейтинг вузів України

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої журнал "Деньги" представить ексклюзивний рейтинг вищих учбових закладів України щодо затребуваності їх випускників потенційними роботодавцями. "Деньги" опитали найвагоміших роботодавців країни і з`ясували, в яких вузах варто вчитися тим, хто розраховує на високу зарплату. Рейтинг представлятимуть: головний редактор журналу "Деньги" Олександр Крамаренко і начальник департаменту управління персоналом компанії «Астеліт» (оператор мобільного зв`язку life:)) Наталія Горбенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.