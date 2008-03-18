Українські військові не мали втрат у Косово

Військовослужбовці національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР не брали участі у подіях у Косовській Митровиці.

Про це йдеться у заяві Управління прес-служби Міністерства оборони України, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що сьогодні на порталі інтернет-телебачення INTV було опубліковано матеріал “У Багдаді все спокійно”? А в Косові?”, в якому автор звинуватив високопосадовців Збройних Сил України у введенні в оману керівництва держави та українського суспільства щодо ситуації в Косовому.

У зв’язку з цим Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважено заявити наступне.

На сьогодні у Косовому від України знаходиться два миротворчі контингенти: від Збройних Сил України - національна складова українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР та від Міністерства внутрішніх справ України – Спеціальний миротворчий підрозділ, який входить до складу Міжнародної поліції ООН.

Кожен з цих миротворчих контингентів підпорядковується різним міжнародним структурам, виконує різні завдання та має свої зони відповідальності.

Так, територія муніципалітету Косовська Митровиця, де відбулися зіткнення між представниками сербського населення та поліцією ООН, знаходиться на півночі Косового і входить до зони відповідальності багатонаціональної тактичної групи “North” сил КФОР, основу якої складає французький миротворчий контингент.

Зона відповідальності національної складової українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР – територія муніципалітету Штрпце – знаходиться на південному сході Косового.

В різних регіонах Косового ситуація складається по-різному. І навіть під час порушень громадського порядку у Косовській Митровиці ситуація у зоні відповідальності національної складової “УкрПолбату” залишається спокійною та контрольованою, про що у своїх повідомленнях інформує Управління прес-служби Міністерства оборони України.

Про це свідчить також і те, що в ці дні триває планова ротація польської національної складової “УкрПолбату”. Якби ситуація у зоні відповідальності українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” була загрозливою, командування сил КФОР перенесло б терміни проведення ротації польських миротворців.

Управління прес-служби Міноборони зазначає, що автор матеріалу “У Багдаді все спокійно”? А в Косові?” не розібрався у всіх перипетіях обстановки у Косовому, у місцях дислокації та особливостях завдань Спеціального миротворчого підрозділу МВС України та миротворчого контингенту Збройних Сил України.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Косовому в місті Митровиця відбулося зіткнення противників факту проголошення незалежності Косовому з поліцейськими силами ООН.

У результаті збройного нападу зазнав поранень 21 працівник Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому. Один з поранених українців, І.Киналь (1982 року народження), помер.

Рада національної безпеки і оборони України планує 21 березня розглянути питання безпеки українських миротворців у Косовому.