У Дніпрі організували благодійний розпродаж квітів із Нідерландів (відео)
10:58, 10 грудня 2018Суспільство
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Організатори квіткової барахолки сподіваються за два дні зібрати триста тисяч гривень.
У Дніпрі продають тисячі квітів, аби зібрати кошти для віддалених містечок області.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Зокрема, сучасного обладнання потребує центр реабілітації дітей-сиріт в Апостоловому. Цілий контейнер квітів в Україну надіслали з Нідерландів. Це орхідеї, бегонії, фіалки, троянди та інші рослини.
На барахолці їх продають за цінами, нижче ринкових - від 50 гривень. Організатори квіткової барахолки сподіваються за два дні зібрати триста тисяч гривень.
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