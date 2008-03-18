Гастролі Театру Лесі Українки в Москві будуть присвячені пам`яті Давида Боровського

Гастролі Національного академічного Театру російської драми імені Лесі Українки, присвячуються пам`яті видатного театрального художника Давида Боровського (1934-2006) і пройдуть в Москві на сцені Малого театру з 12 по 20 квітня, повідомив на прес-конференції художній керівник театру Михайло Резникович.

"Ми присвячуємо наші гастролі пам`яті видатного театрального художника Давида Боровського. Давид Львович починав у нашому театрі. І так сталося, що останню свою виставу, "Дон Кіхот. 1938" за Булгаковим, він поставив у нас. Думаю, що немає сьогодні іншого театру, в репертуарі якого було б п`ять спектаклів в оформленні Боровського. Це виняткова і щаслива для нас ситуація. Перед початком нашого першого гастрольного спектаклю у фойє Малого театру буде відкрита виставка, присвячена творчості Боровського", - цитує Резниковича "РІА Новости".

Сам Боровський писав про цей театр так: "Якщо, кажучи про велич генія Олександра Сергійовича Пушкіна, ми говоримо, що Пушкін - це наше все, то я з повним правом можу сказати, що Театр імені Лесі Українки - це моє все. Тут я народився як театральний художник, тут я пройшов серйозну школу життя. Звідси моє коріння".

За словами Резниковича, у Москві Театр імені Лесі Українки покаже п`ять своїх кращих вистав, створених в співтворчості з Боровським: "Глузливе моє щастя" Леоніда Малюгіна, "Наполеон і корсіканка" Іржі Губача, "Дерева вмирають стоячи" Алехандро Касоні, "Бабине літо" Айвана Менчелла і "Дон Кіхот. 1938" Михайла Булгакова.

Про те, як сьогодні живеться на Україні російському театру, Резникович сказав: "Працювати нам ніхто не заважає, і фінансується наш театр, що має статус Національного державного, так само, як і Національний український театр. Але рівень опанування російської літератури, а це найбільша література світу, знизився. Це може згубно позначитися на молодому поколінні".