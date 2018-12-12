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Митрополит УПЦ МП влаштував скандал в аеропорту Запоріжжя - журналіст (фото)

15:05, 12 грудня 2018
Суспільство
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Лука шокував своєю поведінкою / фото Віталій Горбенко

Скандальний митрополит Запорізький та Мелітопольський УПЦ (МП) Лука влаштував істерику в аеропорту Запоріжжя, коли повертався зі Стамбула.

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Обурення ієрарха викликало прохання надати для огляду особисті речі, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Горбенко.

У ході словесної перепалки Лука, за словами журналіста, звинуватив прикордонників у тому, що вони "служать людині-зраднику нашої країни".

"Люди були шоковані, коли почули, як святий отець вміє "нести благу звістку", тому що навіть не кожен грішник так може", - зазначив Горбенко.

фото Віталій Горбенко

Раніше митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука (Коваленко) в образливому та принизливому тоні відповів на лист вселенського патріарха Варфоломія про Об'єднавчий собор, який той раніше відправив всім українським єпископам.

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Теги: #УПЦ МП#митрополит