Російський журналіст Бабченко подав до ЄСПЛ позов проти РФ

Він зазначив, що у позові йдеться не тільки про спробу його вбивства, а й про переслідування, травлю та загалом про перешкоджання діяльності журналісті в Росії.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації.

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Про це журналіст повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що у позові йдеться не тільки про спробу його вбивства, а й про переслідування, травлю та загалом про перешкоджання діяльності журналісті в Росії.

"Я подав позов до ЄСПЛ. Моїм адвокатом став Бен Еммерсон - адвокат Марини Литвиненко, вдови Олександра Литвиненка. Позов не тільки про спробу вбивства. Там на чотирнадцяти аркушах дрібним шрифтом про все. І про цькування. І про кримінальні справи. І про "Сімнадцять друзів хунти". І про стеження. І про Мілонова, Перший канал, петицію про позбавлення громадянства, Лайф, Царгород, список націонал-зрадників, вбивство моїх колег і друзів, заборону на професію, придушення свободи слова, побиття опозиціонерів, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД - всіх, всіх, всіх. З фоточками. Видосиками. Доносиками", - написав Бабченко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і що "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП "Шмайсер" Бориса Германа, який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор нібито запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч.

Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України. Згодом Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.