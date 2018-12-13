ТСН покаже спецвипуск у день проведення Об'єднавчого собору православної церкви

Об’єднавчий собор проходитиме в стінах давньої святині – Софії Київської.

Цієї суботи, 15 грудня о 13:00 на 1+1 вийде спецвипуск ТСН, присвячений об’єднавчому собору та створенню української помісної православної церкви.

Цього дня у Києві мають схвалити статут нового церковного об’єднання та обрати Предстоятеля, який вже у січні у Константинополі отримає з рук Вселенського Патріарха Варфоломія довгоочікуваний Томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор проходитиме в стінах давньої святині – Софії Київської.

У студії ТСН працюватиме Наталія Мосейчук. На прямому зв'язку із нею з Софії Київської буде кореспондент Неллі Ковальська, а на Софійській площі, де віряни очікуватимуть на рішення Собору працюватиме Антон Страшко.

ТСН розповість не лише про перебіг подій, а й про шлях України до єдиної помісної церкви, настрої серед вірян та те, як український Томос може змінити розклад сил у світовому православ’ї.

Дивіться найсвіжіші новини з історичної події у суботу, 15 грудня о 13.00 у спецвипуску ТСН на 1+1.