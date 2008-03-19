Тимошенко підпише меморандум з нафтотрейдерами

Уряд має намір підписати з нафтотрейдерами меморандум про формування ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН сьогодні журналістам.

«Є деякі зауваження нафтотрейдерів до меморандуму, якщо все буде нормально, у п`ятницю, коли ми обговорюватимемо проект тексту, ми пропонуватимемо підписати його наступного тижня», - сказав Ю.ПРОДАН.

За його словами, меморандум передбачатиме формулу, за якою формуватимуться ціни на нафтопродукти. «Меморандум передбачатиме ті ціни, які розрахують експерти. Але експерти орієнтуватимуться на ринкову ціну», - пояснив міністр.

При цьому він наголосив, що зараз в Україні не існує проблем з наповненням внутрішнього ринку нафтопродуктами.

«Нафтопродукти надходять на український ринок без будь-яких обмежень і заходів з регулювання надходжень», - додав Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року Кабінет міністрів підписав меморандум про партнерство з підприємствами і компаніями, які працюють на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів.

Згідно з меморандумом, компанії, зокрема, зобов`язалися збільшити переробку нафти і виробництво нафтопродуктів в обсягах, які повністю забезпечать попит вітчизняних споживачів.

Тим часом, у січні цього року Міністерство палива та енергетики заявило, що має намір у 2008 році переглянути Меморандуму про партнерство між Кабінетом міністрів і нафтотрейдерами.