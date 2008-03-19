Тимошенко підпише меморандум з нафтотрейдерами
Передбачено формулу формування ціни
|Юрій ПРОДАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН сьогодні журналістам.
«Є деякі зауваження нафтотрейдерів до меморандуму, якщо все буде нормально, у п`ятницю, коли ми обговорюватимемо проект тексту, ми пропонуватимемо підписати його наступного тижня», - сказав Ю.ПРОДАН.
За його словами, меморандум передбачатиме формулу, за якою формуватимуться ціни на нафтопродукти. «Меморандум передбачатиме ті ціни, які розрахують експерти. Але експерти орієнтуватимуться на ринкову ціну», - пояснив міністр.
При цьому він наголосив, що зараз в Україні не існує проблем з наповненням внутрішнього ринку нафтопродуктами.
«Нафтопродукти надходять на український ринок без будь-яких обмежень і заходів з регулювання надходжень», - додав Ю.ПРОДАН.
Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року Кабінет міністрів підписав меморандум про партнерство з підприємствами і компаніями, які працюють на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів.
Згідно з меморандумом, компанії, зокрема, зобов`язалися збільшити переробку нафти і виробництво нафтопродуктів в обсягах, які повністю забезпечать попит вітчизняних споживачів.
Тим часом, у січні цього року Міністерство палива та енергетики заявило, що має намір у 2008 році переглянути Меморандуму про партнерство між Кабінетом міністрів і нафтотрейдерами.