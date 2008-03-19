Микола Вересень запросить до студії гендиректора Київського зоопарку Світлану Берзіну

Сьогодні 19 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Світлана БЕРЗІНА – генеральний директор Київського зоопарку. Вона раскаже, якими проблемами живе столичний зоопарк, і які реформи очікують його у найближчому майбутньому. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 20 березня о 18.40