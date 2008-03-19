Микола Вересень запросить до студії гендиректора Київського зоопарку Світлану Берзіну

11:28, 19 березня 2008
Суспільство
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Сьогодні 19  березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Світлана БЕРЗІНА – генеральний директор Київського зоопарку. Вона раскаже, якими проблемами живе столичний зоопарк, і які реформи очікують його у найближчому майбутньому. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 20  березня о 18.40

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