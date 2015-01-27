Бойовики можуть обстріляти "гумконвой" РФ, щоб створити привід для вторгнення в Україну - штаб АТО

У штабі проведення антитерористичної операції не виключають, що бойовики можуть обстріляти 12-й російський "гуманітарний конвой" з метою спровокувати привід для широкомасштабного вторгнення в Україну військ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За оперативною інформацією, терористичні угруповання ДНР та ЛНР можуть вдатися до провокацій шляхом нападу на черговий російський т.зв. «гуманітарний конвой», звинувативши в цьому українську сторону. За задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення військових підрозділів РФ на територію нашої держави", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що російська сторона традиційно не надсилала жодних офіційних документів щодо проходження конвою. Крім того, Міжнародний комітет Червоного Хреста не братиме участь в супроводженні та огляді так званої «гуманітарної допомоги», додав речник АТО.

За словами Лисенка, Управління ООН з координації гуманітарних питань звернулося до Росії з проханням надати інформацію щодо вмісту цього «гуманітарного конвою» та всіх попередніх з серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія направила на Донбас черговий «гуманітарний конвой». Колона російських вантажівок з так званою "гуманітарною допомогою" для Донецької та Луганської областей вирушила зранку в Ростовську область, звідки потім поїде на Донбас.