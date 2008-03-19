14-річний підліток, який кинувся під потяг метро у Києві, загинув

Cьогодні в Київському метрополітені під колесами потяга загинув підліток.

Про це повідомляється на офіційному сайті КП “Київський метрополітен”.

Як йдеться у повідомленні, підліток кинувся під потяг метро з метою самогубства.

“Сьогодні о 8.34 на станції метро „Святошин” Святошино-Броварської лінії під потяг, що прибував, з метою самогубства кинувся пасажир, 1994 року народження”, - зазначається в інформації метрополітену.

Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося, пасажир був смертельно травмований.

О 8.42 рух потягів на Святошино-Броварській лінії було організовано на дільниці станцій „Лісова” - „Шулявська”.

О 8.46 рух поїздів на вказаній лінії було відновлено.