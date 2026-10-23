Туск розповів про реакцію Зеленського на скандал через рік Шухевича та УПА на Львівщині

Зеленський заявив, що якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином не підтримуватиме рішення Львівської облради.

Президент України Володимир Зеленський запевнив прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради у справі оголошення 2027 року Роком УПА і Романа Шухевича. Про це очільник польського уряду розповів журналістам під час пресконференції у межах візиту до Індії, повідомляє Укрінформ.

Туск додав, що Зеленський був дуже незадоволеним через те, що сталося.

"Я отримав сигнал від Президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося", - розповів прем'єр Польщі.

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Він наголосив, що доклав значних зусиль для врегулювання "кризи з орденами", а також щоб пояснити, чому таке рішення лише шкодить інтересам України та потребує перегляду, враховуючи драматичну спільну історію двох народів.

При цьому, Туск визнав складність і неоднозначність історії обох країн. Однак, на його думку, українці "не можуть шукати жодних виправдань" щодо Волинської трагедії і Шухевича.

"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно - і в нашій історії, і в їхній - але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції, (до ЄС - ред.) якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання - ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо", - заявив прем'єр Польщі.

Туск розповів, що присвятив чимало часу для того, щоб пояснити президенту України точку зору Польщі, й в нього склалося враження, що Зеленський її зрозумів.

"Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно", - додав він.

Проголошення року Шухевича та УПА на Львівщині

Раніше УНІАН повідомляв, що в заяві Міністерства закордонних справ України йдеться, що рішення Львівської обласної ради щодо проголошення року Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича є контрпродуктивним для зусиль країни, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для двох країн і регіону в цілому. В МЗС наголосили, що це рішення було ухвалене на регіональному рівні. Депутати, які підтримали його, не зверталися за порадами ані до МЗС, ані до інших органів центральної влади, аби оцінити наслідки своїх дій для двосторонніх відносин з Польщею. МЗС України закликало польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити тренду нормалізації відносин.

Також ми писали, що речник Міністерства національної оборони Польщі Януш Сеймей заперечив розмови про будь-які збої чи зупинку оборонних постачань для Києва через рішення Львівської облради. Сеймей наголосив, що це неправдива інформація. За даними, рішення Львова збіглося в часі з підготовкою великого польського пакета зброї для України. Були дані, що після голосування постачання військової допомоги нібито призупинили.

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