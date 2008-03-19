Сім туроператорів оголосили себе лідерами туристичного бізнесу

Провідні туроператори створили Асоціацію лідерів туристичного бізнесу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Асоціації Тарас ДЕМУРА (представник туроператора «Вояж-Київ»).

За його словами, Асоціація буде посередником між владою і туристичним ринком. На сьогодні в Асоціацію входять сім провідних туроператорів, проте надалі планується більша кількість її учасників. Компанії, які входять в Асоціацію, займають 70% виїзного і 30% в`їзного ринку України.

Зокрема, презентація Асоціації для інших лідерів ринку пройде на туристичній виставці в Києві 26 березня. «Головне для нас - це успішність фірми, її нормальна репутація. Ми хочемо бачити в нашій Асоціації успішні, сильні компанії, саме тому у нас передбачені внески і щомісячні відрахування, які насправді будуть недешевими», - зазначив Т.ДЕМУРА. На його думку, діючі туристичні організації здійснюють декларативно-просвітницьку функцію, але не більше за те.

За словами Т.ДЕМУРА, Асоціація намітила для себе конкретні цілі для реалізації.

Зокрема, як зазначив представник компанії «TEZ-Tour» Аркадій МАСЛОВ, Асоціація має намір організувати свою туристичну виставку, яка матиме формат форуму. «Існує потреба переформатувати виставковий процес у бік туристичних компаній», - вважає він. Такі виставки-форуми планується проводити двічі на рік - навесні і восени.

Як додала віце-президент Асоціації, директор з туризму турфірми «Пан Юкрейн» Олена ШАПОВАЛОВА, перший форум відбудеться вже восени цього року. За її словами, до цього часу Асоціація має намір розробити свої знаки якості, які присуджуватимуться компаніям, що працюють на ринку.

Введення знаків якості є другим проектом Асоціації. «Асоціація створена не тільки для того, щоб відстоювати інтереси учасників ринку, але й для того, щоб відстоювати інтереси туристів. З цією метою створена робоча група, яка працює над проектом «Знак якості асоціації». Ми хочемо зробити такі параметри і створити такі кваліфікаційні вимоги до агентств і до туроператорів, зокрема, щоб турист був захищений від неякісних послуг», - зазначила О.ШАПОВАЛОВА.

За її словами, особливо це актуально після появи ініціатив щодо скасування ліцензування турагентської діяльності.

Як додав Т.ДЕМУРА, знак якості не можна буде купити, «його треба заробити», при цьому Асоціація планує відповідати за цей знак якості, якщо у клієнтів турфірм виникнуть якісь проблеми.

Крім того, Асоціація планує створити прес-центр і інтернет-портал, поширювати дайджест для утворення єдиного інформаційного поля на ринку.

Довідка УНІАН. На сьогодні Асоціація лідерів турбізнесу України об`єднує провідних вітчизняних туроператорів - «Агентство «Пан-Укрейн», «Вояж-Київ», «Кандагар», «САМ», «TEZ-Tour», «Туртесс тревел», «Проланд». Асоціація є неприбутковим добровільним недержавним об`єднанням підприємств і організацій, які здійснюють діяльність у туристичній сфері. Серед її цілей - ефективна співпраця з органами влади, міжнародними організаціями, формування сприятливих умов для діяльності компаній на ринку, вдосконалення вітчизняної законодавчої бази в туристичній сфері тощо.