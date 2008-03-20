90% експорту сиру з України пішли на російський ринок

Експорт твердих сирів з України в 2008 році зросте на 15% - з 67 до 77 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради директорів «Союзу молочних підприємств» Вадим ЧАГАРОВСЬКИЙ під час бесіди з журналістами в ході Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Молочний бізнес - 2008».

«У 2008 році експорт сирів з України становитиме 77 тис. тонн», - сказав В.ЧАГАРОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що експорт здійснюватиметься переважно до країн СНД, Казахстану, Грузії і Росії. При цьому В.ЧАГАРОВСЬКИЙ уточнив, що в 2007 році 90% експорту сирів з України пішло на російський ринок.

«Ми не відновили обсяги, які були до 2006 року (до введення заборони на постачання молочної продукції в РФ - УНІАН) і не відновимо в найближчі 5 років», - зазначив В.ЧАГАРОВСЬКИЙ.

При цьому, за даними експерта, в 2008 році прогнозується зростання споживання твердих сирів на внутрішньому ринку України - з 120 тис. тонн до 125-126 тис. тонн. За інформацією В.ЧАГАРОВСЬКОГО, зростання споживання пов`язане із зростанням доходів споживачів.