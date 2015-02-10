Савченко з годинним запізненням доставили в Басманний суд Москви (фото)
Українську льотчицю Надію Савченко доставили в Басманний суд Москви.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на засіданні суд розгляне клопотання слідства про продовження до 13 травня строку її утримання під вартою.
Читайте такожСавченко може припинити голодувати, якщо її доставлять хоча б у Посольство України - депутат
За інформацією кореспондента, Надію Савченко доставили на годину пізніше запланованого початку засідання більше 10 конвоїрів. Льотчиця привітала присутніх в залі суду гаслом "Слава Україні!" Присутні відповіли їй словами "Героям Слава" та оплесками.
Справа буде розглядати суддя Артур Карпов.
Судове засідання висвітлюють десятки іноземних і російських журналістів. У будівлі суду перебуває мама і сестра Надії Савченко, адвокати, народні депутати України і представники консульського відділу при посольстві України в Москві.