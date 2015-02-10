Савченко з годинним запізненням доставили в Басманний суд Москви (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на засіданні суд розгляне клопотання слідства про продовження до 13 травня строку її утримання під вартою.

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За інформацією кореспондента, Надію Савченко доставили на годину пізніше запланованого початку засідання більше 10 конвоїрів. Льотчиця привітала присутніх в залі суду гаслом "Слава Україні!" Присутні відповіли їй словами "Героям Слава" та оплесками.

Справа буде розглядати суддя Артур Карпов.

Судове засідання висвітлюють десятки іноземних і російських журналістів. У будівлі суду перебуває мама і сестра Надії Савченко, адвокати, народні депутати України і представники консульського відділу при посольстві України в Москві.