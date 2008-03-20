Посол США: Україні треба приєднатися до ПДЧ, поки на почалися президентські вибори

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає доцільним приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті 2-4 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами посла, такі можливості для України існують не кожного року. На його переконання, це також шанс для НАТО розглянути це питання.

«Для України це добрий час, щоб це питання було розв’язано до того, як розпочнуться президентські перегони наступного року», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Конгресмен Девід ПРАЙС, у свою чергу, зауважив, що було б позитивним як для України, так і для НАТО, щоб План дій щодо членства в Альянсі був запропонований Україні.

Він також відзначив, що приєднання України до ПДЧ ще не означає вступу до НАТО.

Конгресмен повідомив, що комісія Палати представників на допомогу Україні, яка складається з конгресменів, як і уряд США, підтримує приєднання України до ПДЧ.

Він також зазначив, що, зазвичай, між пропозицією про вступ до НАТО і самим вступом проходить декілька років.

Д.ПРАЙС висловив сподівання, що цей процес для України відбудеться швидко.

У свою чергу посол США в Україні додав, що цей термін для деяких країн, які хотіли б вступити в НАТО, становив 9 років.