Волонтери звинувачують уманську міліцію в "кришуванні" злочинців, які їх пограбували

Про це повідомив волонтер Роман Сініцин.

"09.02.15 о 01.15 на АЗС WOG за адресою Ленінградське шосе 1б м.Умань з автомобіля LR Discovery на парковці з переднього сидіння була вкрадена жіноча сумочка", - написав він.

За словами волонтера, у вкраденій сумці крім телефонів, документів і гаманця був конверт з грошима в грн і доларах США (50000 грн та 1500$) та 3-4 тис грн. у гаманці. Гроші у конвертах були призначені для придбання чергового автомобіля координатором проекту Колеса Народного Тилу, у цей раз для 5 батальйону 24 бригади (взводу, який утримував 29-й блокпост).

Волонтери звинувачують місцевих міліціонерів у співпраці зі злочинцями та небажанні розкривати справу.

Читайте такожВолонтери терміново збирають гроші на окуляри нічного бачення для бійців АТО"За словами місцевих жителів, це типова і давно відпрацьована схема грабежу яка "кришується" самою міліцією, в особі начальника райвдділку та інших "правоохоронців", - пише Сініцин.

"Намагались тиснути через місцевих волонтерів, сбу, "блатних". Основний посил від ментів у відповідь - нам паралельно для чого призначались гроші, документи повернули - радійте, "дела так не решаются", "это не мы - это залетные", - описав волонтер реакцію правоохоронців.

Довідка. Народний тил - авторитетна волонтерська організація, що займається забезпеченням передової теплими речами, тактичною/бойовою і загальною медициною, броньованими машинами, оптикою, безпілотною авіацією, харчуванням та іншим.

За даними волонтерки організації Анастасії Давидової, Народний тил за 5 місяців передав українським військовим 41 автомобіль.