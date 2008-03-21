Мінекономіки за два тижні скаже, що робити з держзакупівлями

Міністерство економіки починає роботу з підготовки тимчасового порядку здійснення держзакупівель.

Про це УНІАН повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що порядок розроблятиметься на основі редакції закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв на 17 листопада 2004 року.

«Спочатку ми обговоримо і проаналізуємо ситуацію, що склалася в системі держзакупівель на сьогоднішній день, а потім визначатимемося з подальшими конкретними діями», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Відповідаючи на питання, коли може бути готовий тимчасовий порядок проведення процедур, міністр зазначив, що Верховна Рада дала на його підготовку 2 тижні. «Якщо є доручення, то треба виконувати», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада ухвалила закон про скасування діючої редакції Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Цим законом передбачається доручити Кабінету Міністрів упродовж двох тижнів спільно з ВР винести на розгляд парламенту нову редакцію закону про закупівлю товарів за державні кошти.

Законом також доручено уряду розробити тимчасовий порядок здійснення держзакупівель на основі редакції закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв на 17 листопада 2004 року.

При цьому Верховна Рада України 415 голосами скасувала законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», який було прийнято в першому читанні в лютому цього року.