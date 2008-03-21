Микола Вересень запросить до студії шеф-редактора видавництва «Грані-Т» Діану Клочко

Сьогодні 21 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Діана КЛОЧКО – шеф-редактор видавництва «Грані-Т», одного з небагатьох, що друкують книжки для дітей.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 24 березня о 18.40