У Львові сьогодні по телефону «замінували» міськраду

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, зокрема, 14 лютого о 00.05 невідома особа з таксофону на телефон охорони Львівської міської ради повідомила про замінування будівлі міськради. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали основні підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова у складі 49 осіб та 9 одиниць техніки.

Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. З приміщення міської ради на безпечну відстань було виведено 5 осіб. Спеціалістами вибухово-технічного відділу разом з кінологами було проведено обстеження приміщень будівлі міської ради та прилеглої території.

О 01.23 пошукові роботи завершено, вибухового пристрою не виявлено, поінформували в департаменті.

Читайте такожНачальник міліції Львівської області та комбат «Львова» госпіталізовані з пораненнями - МВСТакож вчора у Львові проводилися заходи з перевірки анонімного повідомлення про замінування ТЦ „Фуршет”.

Як зазначається у повідомленні, 13 лютого о 17.10 невідома особа на телефон “102” повідомила про замінування супермаркету на вулиці Зубрівській у Львові.

На місці події працювали основні підрозділи сил цивільного захисту області у складі 40 осіб та 14 одиниць техніки.

Із супермаркету здійснювалася евакуація працівників та відвідувачів. Після проведеного обстеження вибухових пристроїв виявлено не було.

Проводяться заходи з встановлення осіб, які надали неправдиві повідомлення про замінування.