В Одесі знову прогримів вибух (фото, відео)

01:04, 18 лютого 2015
Суспільство
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В підвальному приміщенні будинку №85 на Великій Арнаутській (кут Олександрівського проспекту) прогримів вибух

Таймер


Про це повідомляє "Думська"

В цій будівлі розташований сервісний центр "Ніка-Сервіс плюс", директором якого є лідер одеського Автомайдану Євген Резвушкін, а аткож офіс Автомайдану. 

Очевидці кажуть, що вибух був подвійним - вони чітко чули два дуже потужних вибухи.

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«У світлі останніх подій легко здогадатися, хто за цим стоїть», - заявив нам сам Резвушкін, який присутній на місці події.

Ударною хвилею вибило шибки в будинку №85, розташованому напроти №66. Гілки дерев і осколки вивіски викинуло на проїзну частину. Сильно постраждали приміщення розташованої поруч філії ЖКС «Фонтанський» - в приміщенні вибиті всі шибки.

© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua

Правоохоронці перекрили рух на кількох вулицях.

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