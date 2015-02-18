В Одесі знову прогримів вибух (фото, відео)



Про це повідомляє "Думська".

В цій будівлі розташований сервісний центр "Ніка-Сервіс плюс", директором якого є лідер одеського Автомайдану Євген Резвушкін, а аткож офіс Автомайдану.

Очевидці кажуть, що вибух був подвійним - вони чітко чули два дуже потужних вибухи.

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«У світлі останніх подій легко здогадатися, хто за цим стоїть», - заявив нам сам Резвушкін, який присутній на місці події.

Ударною хвилею вибило шибки в будинку №85, розташованому напроти №66. Гілки дерев і осколки вивіски викинуло на проїзну частину. Сильно постраждали приміщення розташованої поруч філії ЖКС «Фонтанський» - в приміщенні вибиті всі шибки.

Правоохоронці перекрили рух на кількох вулицях.